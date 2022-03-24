وزير الداخلية يلتقي وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان

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مثل "التعاون القائم بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في المجال الأمني وسبل مزيد دعمه"، محور لقاء وزير الدّاخليّة، توفيق شرف الدين، مساء الخميس بمقرّ الوزارة، مع وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان، "عزرا زيا "، التي كان برفقتها نائب وكيل وزير الخارجية الأمريكي للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، وسفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس، "دونالد بلوم".وتمحور هذا اللقاء، وفق بلاغ إعلامي للداخلية، حول التعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني، وسبل مزيد دعمه، مع بحث أوجه التعاون المستقبلية، خاصة في مجالات مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتأمين الحدود والتعاون المشترك في مجال التكوين ودعم التأهيل لقوات الأمن الداخلي من جميع الأسلاك لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية في المجال الأمني.كما تم التطرق إلى المجهودات المبذولة في تونس وما تحقّق فيها على صعيد حفظ الأمن وضمان الاستقرار، "في كنف المحافظة على الحقوق والحريات العامة"، حسب نص البلاغ، الذي أفاد بأن الجانب الأمريكي أبدى استعداده لمزيد دعم تونس، "تكريسا لتحقيق الموازنة بين إنفاذ القوانين والمحافظة على الأمن العام للتونسيين والجالية الأجنبية، من جهة، وضمان الحقوق والحريات، من جهة أخرى".