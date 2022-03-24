انطلاق الدورة الاولى للصالون العالمي للملح بتونس

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تونس تنتج 2 مليون طن من كلوريد الصوديوم سنويا

انطلقت، ظهر الخميس، الدورة الاولى للصالون العالمي للملح بتونس، بمشاركة 25 عارض وحضور اكثر من 700 زائر.ويهدف هذا الصالون الذي ينتظم الى غاية 25 مارس الجاري، ببادرة من الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة وهي الشريك في مشروع الملح، الى الترويج لنموذج الإدارة المستدامة للاعمال الحرفية للملح في البحر الأبيض المتوسطوافاد رئيس الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة، مراد فرادي، خلال افتتاح الصالون، ان هذه التظاهرة تعد الاولى في منطقة البحر الأبيض المتوسط مشيرا الى ان النسخة الثانية ستقام قريبا في لبنان.واضاف فرادي في السياق ذاته، ان هذا الحدث يتنزل في اطار المشروع العالمي للملح تحت اشراف البرنامج الأوروبي للتعاون عبر الحدود محرك للتنمية في المنطقة الاورو متوسطية، بميزانية جملية قدرها 2ر3 مليون اورو، منها 9ر2 مليون اورو بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.وتشمل هذه الفعالية أربعة بلدان متوسطية بما في ذلك تونس وإيطاليا وإسبانيا ولبنان، بغاية تحديد نموذج إدارة مستدام وقابل للتاقلم مع الاعمال الحرفية للملح، من خلال معالجة جوانب التسويق وحماية التنوع البيولوجي على وجه الخصوص، كما ستمكن العاملين في القطاع من الاستفادة من إدارة أكثر استدامة عبر حسن استخدام الموارد الطبيعية.وقال فرادي، ان الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة، باعتبارها شريك في هذا المشروع لديها ميزانية قدرها 450 ألف أورو لتطوير وإقامة أنشطة الملح.من جانبه اعتبر الملحق التجاري بالسفارة الايطالية في تونس إليونورا لاكوروسي، بالمناسبة، أن الغاية من هذا الصالون تتمثل في تعزيز التنمية المستدامة للأعمال الحرفية للملح في تونس ، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.واوضحت المديرة العامة للمناجم بوزارة الصناعة والشركات الصغرى والمتوسطة نجاح الشريف، ان تونس تنتج حاليا أكثر من مليوني طن من كلوريد الصوديوم، مشيرة الى أنها تجاوزت هذا الرقم لأول مرة سنة 2018.واضافت الشريف في هذا الصدد، أن البلاد لديها حاليا 13 شركة نشطة في هذا القطاع، لافتة الى أن تونس تنتج كبريتات الصوديوم وكلوريد المغنيسيوم بالإضافة إلى الكلور.