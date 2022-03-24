وفد فلسطيني يحل بجربة للتعريف بملف الاسرى الفلسطينيين

. ..

. .

في اطار اسبوع التضامن التونسي الفلسطيني حل اليوم بجزيرة جربة وفد فلسطيني ممثل عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين بفلسطين للتعريف بملف الاسرى الفلسطينيين ومعاناتهم في سجون الاحتلال الصهيو حيث يعيش 4500 اسير ظروفا قاسية من بينهم اسرى منذ 40 سنة . .ومثل هذا اللقاء مع وفد شبابي والذي احتضنه مركز الموارد البشرية بحومة السوق مناسبة عبر فيها الوفد عن اهمية التضامن التونسي الفلسطيني ودور الشعب التونسي في تقديم الدعم المعنوي والسياسي والاعلامي لقضية الاسرى .وحسب وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين بفلسطين فان اختيار تونس لانطلاق هذه الجولة يعود الى متانة الروابط بين التونسيين والفلسطينيين الذين امتزجت دماؤهم في عدة اماكن ومنها حمام الشط مضيفا اهمية التضامن الحقيقي للشعب التونسي للقضية الفلسطينية .وستشمل هذه الجولة الى جانب تونس مصر والاردن وعدة دول عربية اخرى ودول اوروبية وذلك بهدف تدويل هذا الملف والتواصل عبر بعض القنوات الر سمية الديبلوماسية والجهود الشعبية بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والانسانية والمجتمع المدني بعدة دول.