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تأهل المنشد التونسي الشاب محمد بن مراد فرشيو إلى الدور النهائي لمسابقة "منشد الشارقة" في نسختها الثالثة عشرة التي ستقام على مدى ثلاثة أيام في شكل ثلاث سهرات تلفزية تنطلق بداية من مساء اليوم الخميس وتتواصل يومي 26 و31 مارس الجاري على مسرح المجاز بالشارقة.وتأهل فرشيو إلى المنافسات النهائية التي بلغها 12 متنافسا من 12 دولة عربيّة "بعد منافسات قويّة أقيمت في 6 بلدان عربيّة وعبر الإنترنت بمشاركة 1240 متقدماً من مختلف الجنسيات والفئات العمريّة"، وفق ما جاء في بيان إعلامي للجنة تنظيم المسابقة.وتضم قائمة المنشدين المتأهلين إلى النهائي أيضا كلاً من أحمد حجازي من السودان، ومصطفى الشافعي من مصر، وزكريا الزيرك من المغرب، وعيسى الحسين من السعودية، وأحمد سمرين من الأردن، وأصيل جابر من الجزائر، وعبد الله القاسمي من البحرين، ورهيف الحاج من لبنان، و علوي الشاطري من اليمن، وجمال الكعبي من الإمارات، وخالد الموعد من فلسطين.وبحسب المصدر ذاته تم تقسيم المشاركين في النهائي على ثلاث مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة مشاركين، سيتنافسون أمام لجنة تحكيم تضم ثلاثة فنانين عرب "من أصحاب الخبرات والتاريخ الحافل بفن الإنشاد هم الفنان التونسي لطفي بوشناق، والفنان المصري محمود التهامي، والمنشد الإماراتي أحمد بوخاطر.تجدر الإشارة إلى أن برنامج منشد الشارقة، الذي تنظمه قناة الشارقة يعدّ أحد أهم برامج المسابقات الهادفة إلى اكتشاف الأصوات العربية الإنشاديّة، وانطلقت أولى دوراته سنة 2006، وقد ساهم على مدى 15 عاماً في اكتشاف موهوبين في فن الإنشاد من مختلف البلدان والتعريف بهم لدى الجمهور الواسع.