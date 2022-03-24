هبة الله برينصي، رائدة أعمال شابة تصر على النجاح عندما يرفع الآخرون راية الاستسلام  (بورتريه)

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في دوار "البرانصية" , في عين دراهم ، حيث نشأت هبة الله برينصي ، مستثمرة بيئية شابة تبلغ من العمر 34 سنة، تحافظ الطبيعة على طابعها البري ويستمر السكان في الكفاح من أجل عيش كريم.في الوقت الذي يستسلم فيه الكثير من الشباب لليأس، ، في هذه المنطقة الجبلية الجميلة المحرومة في الشما ل الغربي التونسي، تراكم هبة البرينصي الأحلام وأفكار المشاريع وتحتفظ ببريق عينيها العسليتين وهي تتحدث ل"وات" عما حققت منها وما تعتزم الخوض فيه في المستقبل.ولا تخطر ببالها فكرة الرحيل والابتعاد عن موطن نشأتها رغم أن "عين دراهم" تعتبر بحسب خريطة الفقر في تونس من بين أفقر المناطق على المستوى الوطني إذ أن نسبة الفقر فيها تقدر بـ8ر24 بالمائة.وتعاني هذه المنطقة، رغم طبيعتها الخلابة ومواردها الغابية الوافرة من الفقر وارتفاع نسبة الأمية والانقطاع المدرسي.ولا تعتبر هذه العوامل عائقا بالنسبة إلى "هبة الله "، خريجة المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية ، فقد أمضت سنواتها الأولى من البطالة ، تتلقى تكوينا صلب جمعيات المجتمع المدني وتمارس العمل التطوعي لتصبح اليوم صاحبة مطعم ايكولوجي ورئيسة جمعية غير حكومية ناشطة في مجال التنمية البيئية ."تقول هبة الله ، بفخرو بنظرة ثاقبة" " أردت الاستفادة من جميع فرص التكوين التي توفرها المنظمات غير الحكومية عوضا عن البقاء عاطلة عن العمل وانتظار الوظيفة، فمنذ سنة 2011 إلى سنة 2015 ، تمكنت من تحسين مهاراتي في مجالات مختلفة من ريادة الأعمال الخضراء وغيرها."وتابعت " لقد تعلمت الكثير من العمل الميداني وأصبحت أجيد تقديم فكرة مشروع للوصول إلى التمويل، على عكس الفتيات في سني، أنا لست من محبي التسوق ولا أهتم بالمظاهر. ما كنت أرغب فيه دائما هو التعلم وتحسين معارفي ". في سنة 2014 ، تحصلت على ترخيص لتأسيس جمعيتها الخاصة لدعم الاستثمار والتنمية والبيئة واختارت لها شعار "معا يمكننا التغيير".تقول الشابة الطموحة بنبرة حازمة، "منذ تلك اللحظة بدأت أعمل ولأول مرة بأجر ثابت. أردت أن أغير الظروف من حولي وفي مجتمعي ".في الوقت ذاته ، لم تتوقف عن التقدم بطلب لتمويل المشاريع التي كانت تفكر فيها، بما في ذلك مشروع "مقدية" ، وهي مؤسسة اجتماعية وتضامنية تستهدف النساء الريفيات الناشطات في تصنيع المنتجات المحلية والترويج لها.تمكنت هبة الله الآن من افتتاح مطعمها الإيكولوجي ، فوق تل يطل على الغابات الخضراء المحاطة بأشجار البلوط ، يستقبل مطعمها مجموعات من المولعين بالطبيعة واكتشاف غابات وأودية عين دراهم وتقدم هبة الله لزوار مطعمها أطباق تونسية تتفنن مع والدتها ومجموعة من نساء منطقتها في إعدادهاوتعتمد هبة الله المتزوجة حديثًا على دعم زوجها لمواصلة إقامة المزيد من المشاريع المربحة معًا في هذه المنطقة الريفية ، أما حلمها الكبير والذي يراودها منذ طفولتها فيتمثل في إقامة دار تجمع المسنين والأيتام تحت سقف واحد إيمانا منها بحاجة الطرفين لبعضهما. تقول مبتسمة وعلامات الثقة بالنفس بادية على محياها : "إنه حلمي المؤجل في الوقت الحالي ، "سأدركه عندما أصبح ثرية.تمكنت هبة الله حتى الآن من الحصول على منح في إطار مشروع "تونس وجهتنا" ، وهو برنامج مدته 5 سنوات ممول من الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 50 مليون أورو، ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة السياحة بهدف الترويج للسياحة البديلة. الأموال التي تلقتها ، استثمرتها في شراء 10 دراجات . هدفها هو إنشاء مسار للدراجات للمتنزهين ينطلق من غابات عين دراهم ليصل إلى مدينة طبرقةلا تنوي رائدة الأعمال الاستسلام ، بالرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا على مشاريعها فهي لا تزال تعتقد أن تطوير الحرف اليدوية المصنوعة من مواد أولية تنتجها غابات عين دراهم يمكن أن يحدث فرص عمل ، ويجذب الزوار وينعش المنطقة.ترجمة شيراز النايلي ونهلة زايري