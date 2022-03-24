الترجي الرياضي يفسخ عقد المهاجم نسيم بن خليفة بالتراضي

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اعلن الترجي الرياضي على صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الخميس إتمام إجراءات فسخ العقد الذي كان يربطه باللاعب نسيم بن خليفة وذلك بالتراضي بين الطرفين.كان الترجي الرياضي تعاقد مع المهاجم التونسي السويسري في 20 نوفمبر 2020 بعقد يمتد إلى موفى جوان 2022 لكنه لم يستطع فرض نفسه في تشكيلة الترجي مما جعله يعبر عن رغبته في الرحيل.يذكر أن بن خليفة لعب مع الترجي 23 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.