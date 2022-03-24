الترجي الرياضي يفسخ عقد المهاجم نسيم بن خليفة بالتراضي


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 18:01قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلن الترجي الرياضي على صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الخميس إتمام إجراءات فسخ العقد الذي كان يربطه باللاعب نسيم بن خليفة وذلك بالتراضي بين الطرفين.

...

كان الترجي الرياضي تعاقد مع المهاجم التونسي السويسري في 20 نوفمبر 2020 بعقد يمتد إلى موفى جوان 2022 لكنه لم يستطع فرض نفسه في تشكيلة الترجي مما جعله يعبر عن رغبته في الرحيل.
يذكر أن بن خليفة لعب مع الترجي 23 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.

..




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243358



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 24 مارس 2022 | 21 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:03 18:36 15:54 12:33 06:17 04:50
Babnet
16°
Babnet18°Babnet% 44:الرطــوبة
تونــسBabnet
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-818°-1019°-1321°-1120°-13
  • Avoirs en devises
    23188,3

  • (22 mars)
  • Jours d'importation
    127
  •              1 € = 3,27047 DT        1$ =2,96774 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mars)   847,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   