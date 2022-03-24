عملية رصد هلال رمضان 2022 ستجري بعد غروب شمس يوم الجمعة 1 افريل 2022

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أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، ان عملية رصد هلال شهر رمضان ستجري في تونس بعد غروب شمس يوم الجمعة 1 أفريل 2022 حيث أن الهلال سيمكث في سماء الأفق الغربي للبلاد التونسية حوالي 20 دقيقة.ولاحظ المعهد، في تقرير له حول رؤية هلال شهر رمضان 2022، الذي يحدد حلوله مفتي الجمهورية، انه يكمن رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس يوم الجمعة 1 إفريل 2022 وذلك في عدة مناطق من العالم تتشارك في جزء من الليل مع مدينتي تونس ومكة المكرمة.واضاف، انه عند غروب الشمس يكون الهلال في أقصى ارتفاع له فوق منطقة برج الخضراء من ولاية تطاوين بـ 3.43 درجة في حين يكون البعد الزاوي بالدرجة القوسية بين مركزه ومركز الشمس بحوالي 6.39 درجة.وخلص المعهد، الى ان الإقتران يحدث قبل غروب شمس يوم الجمعة 1 أفريل 2022 في كل الدول الإسلامية، أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال لا توجد إمكانية للرؤية في كل العالم الإسلامي.وبين انه تتوفر إمكانية رؤيته بداية من السـاعـة العاشرة و22 دقيقية من يوم 1 أفريل الموافق لـ 29 شعبان 1443 هجري إنطلاقا من وسط المحيط الأطلسي ووسط البرازيل وذلك قبل فجر يوم السبت 2 أفريل في أغلب دول العالم الإسلامي.