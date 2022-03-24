رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تطبيق القانون على العابثين بالمؤسسات والمنشئات العمومية


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 16:37قراءة: 0 د, 36 ث
      
شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، الخميس، على ضرورة تطبيق القانون على كل من يقتضي القانون تتبعه خاصة وان المؤسسات والمنشآت العمومية ملك للشعب التونسي.

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وجاءت تاكيدات سعيد، خلال لقاء جمعه بقصر قرطاج، مع وزير النقل ربيع المجيدي، بحث عددا من المواضيع المتعلقة بواقع النقل في تونس سواء البرّي أو البحري أو الجوي علما وان تونس شهدت مطلع الاسبوع الجاري حادث قطار خلف العديد من الجرحي.

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وتطرق اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، الى " الصعوبات الناتجة عن سوء التصرّف وإهدار المال والاعتداء عليه، وهي صعوبات أكثرها مفتعل ".

واستعرض اللقاء كذلك عديد مشاريع النقل التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي وخاصة مشروع القطار السريع الذي يربط شمال تونس بجنوبها .




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