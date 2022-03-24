المنستير: الولاية تضع على موقعها الرسمي كافة الوثائق والمطالب للتحميل مجانا تسهيلا للإجراءات الإدارية للمواطنين

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وضعت ولاية المنستير، على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات، كافة الوثائق والمطالب التي يمكن تحميلها مجانا على ذمة المواطنين، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية، وذلك وفق ما ورد على الموقع الرسمي للولاية.وتتعلق الوثائق والمطالب المتاحة، بمطالب ترخيص في فتح مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة، والحصول على رخصة استغلال مقطع من الصنف الصناعي أو التقليدي، وتغيير منطقة جولان سيارة نقل عمومي للأشخاص، وانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان اقتناء سيارة تاكسي أو "لواج" أو نقل ريفي، والحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي، وحصول على بطاقة مهنية لسائق، وتصريح على الشرف يتعلق بممارسة مهنة كاتب عمومي، ووصل وقتي في قبول نظير من البطاقة المهنية لقيادة سيارة.وتشمل الوثائق كذلك، إذن بالدفع، وبطاقة إرشادات فنية، ومطالب ترخيص للانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لعملية عقارية (عقار كائن بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية)، وترخيص في قلع زياتين، وترخيص لاستصلاح قطعة أرض، وترخيص للانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لعملية عقارية (عقار فلاحي خارج دوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية) بعلي، وترخيص في معاوضة عقار كائن بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية، وترخيص في مقاسمة عقار كائن بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية، وترخيص في إحالة عقار كائن بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية، وترخيص في هبة عقار كائن بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.ويمكن للمواطنين أن يحمّلوا، أيضا، الوثائق المتعلقة باجراءات تجديد مطالب الكراء أو ربط الصلة لأوّل مرة المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية الصغرى والمشتتة خارج برنامج إعادة الهيكلة، وقائمة الوثائق المطلوبة لمطلب التمويل العمومي، وصيغة التزام، وتراخيص لتغيير صبغة الأراضي الفلاحية، وإجراءات اسناد منح بعنوان المحروقات المستعملة في تشغيل التجهيزات الفلاحية، وإجراءات الحصول على تراخيص لاستغلال المصائد الثابتة، وإجراءات الحصول على ترخيص لبيع الأعلاف المدعمة، وإجراءات حل الأحباس الخاصة والمشتركة، وكرّاس شروط يتعلق بممارسة مهنة كاتب عمومي، والوثائق المطلوبة لتقديم مطلب للحصول على ترخيص في إتمام عملية عقارية ذات طرف أجنبي، وهي كلها وثائق متاحة على الرابط التالي :