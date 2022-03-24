وزارة تكنولوجيات الاتصال تحذر من وقوع حوادث سبيرنية في ظل التوترات المتنامية في العالم

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دعت وزارة تكنولوجيات الاتصال مختلف المؤسسات العمومية والخاصة إلى تطبيق إجراءات السلامة المعلوماتية الضرورية والترفيع في مستوى اليقظة وضرورة تحيين مخططّات استمرارية النشاط والتأكد من فاعليتها وقدرتها على ضمان تواصل مهام المؤسسة في صورة وقوع حوادث سيبرنية.واضافت الوزارة، في بلاغ اصدرته الخميس، انه في ظل تصاعد التوترات التي يمر بها العالم وخاصة في الفضاء السيبرني خلال هذه الفترة، تحذر من الهجمات والمخاطر الإلكترونية المحتملة على الفضاء السيبرني الوطني وخاصة منها برامج الفدية.ولاحظت ان هذه الهجمات تستهدف حاليا المؤسسات الإقتصادية والمالية والمنشآت الحساسة ممّا قد يتسبب في تدهور وتعطيل البنى التحتية الحيوية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية ومصالح المواطنين اليومية.واكدت ان الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تضع على ذمة المؤسسات جميع الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة لحماية الشبكات والأنظمة المعلوماتية من مخاطر برامج الفدية المنتشرة في هذه الفترة.