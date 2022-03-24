الSNCFT :إنهاء مهام مسؤولين إثر حادث اصطدام قطارين


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 15:49قراءة: 0 د, 18 ث
      
تبعا لحادث اصطدام القطارين الذي جد صباح يوم الاثنين 21 مارس 2022 على مستوى مستودع فرحات حشاد بتونس، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، إنهاء مهام مسؤولي الشركة اﻵتي ذكرهم وذلك في انتظار استكمال التحقيق :

...

- مدير منطقة الشمال الشرقي.

- مدير سلامة سير القطارات.
..


- رئيس قسم التراتيب بإدارة سلامة سير القطارات.

- رئيس منشأة محطة مدينة تونس.

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