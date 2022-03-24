وزير الصحة يدعو في افتتاح مجلس وزراء الصحة العرب بالقاهرة الى تعزيز الجهود المشتركة في مجال الصناعات المحلية للقاحات

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شارك وزير الصحّة علي المرابط في اجتماعي المكتب التّنفيذي والدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقدين يومي 23 و24 مارس 2022 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة (مصر).وألقى وزير الصحة في افتتاح الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، كلمة تونس بصفتها رئيس الدّورة السّابقة لمجلس وزراء الصحّة العرب، داعيا فيها إلى تعزيز الجهود العربية المشتركة في مجال الصناعات المحلية للقاحات.وأبرز ضرورة تركيز استراتيجية عربية تعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية وبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وذلك باعتماد تدابير مشتركة تهدف إلى تطوير حوكمة منظومة التغطية الصحية في البلدان العربية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وصندوق الأمم المتحدة للسكان.وأشار إلى ان جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عديد المواضيع المطروحة على مجلس وزراء الصحة العرب ومن أهمها مشروع الاستراتيجية العربية الاسترشادية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد التطعيمات واستخدامها داخل الدول العربية، والاستراتيجية العربية للحصول على لقاحات كوفيد 19 وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات.وسلّم وزير الصحة رئاسة هذه الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب إلى نظيره الجزائري.وأجرى علي المرابط على هامش الاجتماعين لقاءات مع عدد من وزراء الصحّة العرب تناولت سبل تعزيز التّعاون والشراكة في المجالات الصحية مع الدّول العربيّة الشقيقة.