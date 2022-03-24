منظمة الأعراف: التوقيع على اتفاق تونس لبعث تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية يوم 29 مارس 2022


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 13:06قراءة: 0 د, 47 ث
      
يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 ، لقاء يجمع رؤساء منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية للتوقيع على اتفاق تونس لبعث" تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية"
وتهدف هذه المبادرة التي تجمع 25 منظمة أصحاب عمل من خمس قارات إلى دفع الشراكة والتعاون بين البلدان الفرنكوفونية وتوظيف كل المزايا التي يوفرها هذا الفضاء من تبادل للمنتجات والخدمات والاستثمار المباشر والمشترك والاستفادة من التنافسية العالية وقدرات التمويل الكبيرة التي تتمتع بها البلدان المكونة له.
...

وتنتظم في هذا الإطار، جلسة علنية تفتتحها رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس منظمة الأعراف الفرنسية
ويشارك في هذه المبادرة رؤساء وممثلو منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية ، ويحضرها عدد من الضيوف التونسيين والأجانب ومن السلك الديبلوماسي المعتمد بتونس .
وسيجتمع رؤساء المنظمات المشاركة إثر الافتتاح، في جلسة مغلقة، للنظر في مشروع القانون الأساسي واختيار رئيس ونواب للرئيس، تليها ندوة صحفية لتسليط الضوء على أهداف هذا التحالف وبرنامج عمله.

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