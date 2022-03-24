البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلة التتويج:
الأربعاء 30 مارس
في قاعة بوهيمة - رادس
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري ( س 16:00)
في قاعة بئرشلوف - نابل
الملعب النابلي - الزهراء الرياضية ( س 16:00)
في قاعة عزيز ميلاد - القيروان
شبيبة القيروان - النادي الافريقي ( س 16:00)
الأربعاء 30 مارس
في قاعة بوهيمة - رادس
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري ( س 16:00)
في قاعة بئرشلوف - نابل
الملعب النابلي - الزهراء الرياضية ( س 16:00)
في قاعة عزيز ميلاد - القيروان
شبيبة القيروان - النادي الافريقي ( س 16:00)
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