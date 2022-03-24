البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلة التتويج:الأربعاء 30 مارسفي قاعة بوهيمة - رادسالنجم الرادسي - الاتحاد المنستيري ( س 16:00)في قاعة بئرشلوف - نابلالملعب النابلي - الزهراء الرياضية ( س 16:00)في قاعة عزيز ميلاد - القيروانشبيبة القيروان - النادي الافريقي ( س 16:00)