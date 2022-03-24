البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 14:43قراءة: 0 د, 18 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلة التتويج:

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الأربعاء 30 مارس
في قاعة بوهيمة - رادس
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري ( س 16:00)
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في قاعة بئرشلوف - نابل
الملعب النابلي - الزهراء الرياضية ( س 16:00)

في قاعة عزيز ميلاد - القيروان
شبيبة القيروان - النادي الافريقي ( س 16:00)

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