متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 24 مارس


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 12:31قراءة: 0 د, 38 ث
      
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قابس: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"
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أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس "كورونا" توزعت الى اصابتين بوذرف، واصابة واحدة بكل من المطوية وقابس الغربية وقابس الجنوبية ومنزل الحبيب، وذلك من مجموع 40 عينة تحليل.
وبموجب الإصابات الجديدة المسجلة يبلغ العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا 28948 اصابة تجاوز منهم 28815 مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد بالجهة حاليا 133 حالة نشيطة تتوزع الى 34 حالة بقابس، و27 حالة بقابس الجنوبية، و22 حالة بمارث، و15 بالحامة، و10 حالات بمطماطة الجديدة، و8 بكل من قابس المدينة والمطوية، و4 بغنوش، و3 بقابس الغربية، وحالتين بمنزل الحبيب.
ويقيم حاليا 9 مصابين بالوباء بأقسام "كوفيد 19" بمستشفيات الجهة،فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوية لهذا الفيروس 33 اصابة لكل 100 الف ساكن.



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