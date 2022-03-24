الSONEDE : انتهاء أشغال مفترق بن دحة وانطلاق التزويد بالماء بداية من منتصف نهار اليوم الخميس

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أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ، أن الأشغال الأساسية لربط القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 1600مم باتجاه الضاحية الجنوبية للعاصمة على مستوى مفترق بن دحة ، قد انتهت على الساعة التاسعة صباحا من نهار اليوم الخميس 24 مارس 2022وأكدت في بلاغ لها، أن عملية إعادة تدفق المياه من محطة المعالجة بغدير القلة وتعبئة القناة والخزانات والشبكات قد انطلقت وبذلك من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من اليوم الخميس 24مارس 2022 على الساعة منتصف النهار على أن يتواصل تزويد كل المناطق المعنية بصفة طبيعية خلال يومي الخميس 24مارس والجمعة 25مارس 2022.وكانت هذه الاشغال، قد تسببت في انقطاع المياه منذ يوم 21 مارس 2022 بكامل معتمديات ولاية بن عروس وعدد من المعتمديات بولايات نابل وتونس وزغوان .وذكرت الشركة في بلاغها، أنها تضع على ذمة الحرفاء الرقم الأخضر 80.100.319 للاتصال عند الضرورة.