هذا ما قرره القضاء في ملف قضية وفاة الرضع بمستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة

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أجلت اليوم الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية المتعلقة بوفاة 14 رضيعا بمستشفى وسيلة بورقيبة الى جلسة يوم 6 جوان2022.ويأتي هذا القرار من أجل إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة وشركة تأمينات في الجزء المتعلق بالدعوى المدنية.وللتذكير فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس واثر قرار ختم البحث، قد أحال كلا من مدير الصيانة ومدير الصيدلة والمسؤولة عن مركز التوليد وطب الرضيع بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من أجل التقصير الناجم عنه وفاة وتوفير مواد او القيام بعمل ناتج عن قصور أدى الى القتل على وجه الخطأ على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية.