مصالح الحرس الديواني بنابل تحبط محاولة تهريب مبلغ من العملة التونسية بقيمة تناهز 117 ألف دينار

@Douane Tunisienne

Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 09:00قراءة: 0 د, 35 ث
      
تمكنت دورية تابعة لفصيل الحرس الديواني بنابل ، من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة التونسية داخل كيس مخفي وسط كمية من مادة الجلجلان على متن شاحنة ذات ترقيم تونسي قادمة من جهة نابل في إتجاه إحدى المناطق الساحلية .

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وقد تم إثر الاشتباه في محتوى الشاحنة المذكورة ، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة ، إخضاعها إلى التفتيش الدقيق حيث تم العثور على مبلغ مالي بقيمة 700ر116 ألف دينار تونسي وسط 1500 كلغ من مادة الجلجلان وبسؤال السائق عن مصدرها أفاد بأنه لا يملك أية وثائق تثبت شرعية مسكها.

وتم تحرير محضر في الغرض واستشارة النيابة العمومية التي أذنت بحجز البضاعة والمبلغ المالي ووسيلة النقل . وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بما يفوق الـ250 ألف دينار.
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