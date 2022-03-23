تصفيات كاس العالم 2022 - مالي - وصول الوفد التونسي إلى باماكو

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وصل وفد المنتخب التونسي لكرة القدم مساء يوم الأربعاء الى مطار العاصمة المالية باماكو في رحلة خاصة .ويتبارى المنتخب الوطني يوم الجمعة الساعة السادسة مساء ( س18 - بتوقيت تونس) بملعب 26 مارس بباماكو مع نظيره المالي في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم قطر 2022.وقد كان القائم بأعمال السفارة التونسية في مالي محمد أمين بن عون و ممثلون عن الجامعة المالية لكرة القدم في استقبال الوفد التونسي الذي يتقدمه وديع الجريء رئيس الجامعة .و التحق وفد المنتخب الوطني بمقر الإقامة مباشرة بعد وصوله الى المطار .وستجري العناصر الوطنية الخميس حصة تدريبية في ملعب 26 مارس الذي سيحتضن اللقاء والذي اعيد فتحه مؤخرا بعد تهيئته بعد ان كان مغلقا لمدة عامين..وضم الوفد بالخصوص 26 لاعبا من بينهم لاعب كولن الالماني الياس السخيري الذي التحق بالمجموعة صباح اليوم بتونس.ويذكر ان .وهبي الخزري وديلان برون تغيبا عن الرحلة بسبب الاصابة .