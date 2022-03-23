وزيرة الشؤون الثقافية تشرف على افتتاح فعاليات الدورة 41 من المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين

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أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، على افتتاح الدورة 41 من المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين بحضور والي الجهة السيد عادل الورغي وعدد من الاطارات الجهوية.وتضمن اليوم الافتتاحي لهذه الدورة، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 28 مارس 2022، عدد من العروض الفولوكلورية المتنوعة قدّمتها مجموعة من الفرق من تونس ومن الخارجوفي كلمتها الافتتاحية ثمّنت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي مجهودات كل القائمين على إنجاح الدورة 41 من المهرجان الدولي للقصور الصحراوية، مشيرة إلى العمل على تطوير مكونات هذه التظاهرة ومواردها الذاتية من خلال وضع خارطة طريق مبنية على مؤشرات حقيقية.وأعربت وزيرة الشؤون الثقافية عن أملها في استغلال المخزون التراثي والثقافي والطبيعي والبيئي لولاية تطاوين لتحقيق التنمية المستدامة بالتعويل عن الإمكانيات الاقتصادية المتاحة في هذه المرحلة التاريخية الاستثنائية.ويذكر أن برنامج هذه الدورة يحتوي على ندوة فكرية بعنوان "تنمية الصحراء محرك النمو لتونس" وأمسية شعرية بعنوان "ألف ليلة وليلة" إلى جانب حفل فني لفرقة الكوفية للدبكة الفلسيطينية، وذلك بالتوازي مع تنظيم مجموعة من العروض الفروسية التقليدية والعروض التنشيطية للفرق الشعبية والسهرات التراثية.وتجدر الإشارة إلى أن الدورة 41 من المهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين ينتظم هذه السنة بعد توقفه لمدّة سنتين بسبب جائحة كورونا، كما تعتبر هذه التظاهرة قاطرة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ودفع للاستثمار بالجهة من خلال تنويع فقراته وتعلّقها بقطاعات الثقافة والسياحة والتجارة.