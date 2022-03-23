الجرندي يتحادث في اسلام أباد مع كاتب الدولة للخارجية الليبي ونظيره الكويتي

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إلتقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي على هامش مشاركته في أشغال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الباكستانية اسلام أباد، بكاتب الدولة الليبي للشؤون الخارجية محمد عيسى، وبوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.وتناول لقاء الجرندي وعيسى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الوضع السياسي في ليبيا، حيث أكد الجرندي موقف تونس الداعم لكل ما من شأنه تكريس الاستقرار والامن في ليبيا جديدة متصالحة داخليا، وفاعلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة وفي العالم، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الخارجية.وتبادل الجرندي خلال لقائه بنظيره الكويتي، وجهات النظر والرؤى بشأن المسائل المدرجة على جدول أعمال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، ومختلف القضايا الدولية الراهنة، مؤكدين ضرورة التنسيق المحكم في المواقف بشأنها.كما استعرض الوزيران الاستحقاقات الثنائية القادمة، مثمنين مستوى العلاقات القائمة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وما تم تحقيقه في اتجاه تعزيز التعاون في مختلف المجالات.يشار الى أن أشغال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تنعقد يومي 22 و23 مارس الجاري بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد تحت شعار "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية".