المنستير: فتح بحث تحقيقي ضدّ شخص مفتّش عنه من اجل محاولة القتل والاعتداء بالعنف على موظف عمومي (الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية)

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أفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، اليوم الاربعاء، بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير فتحت أمس الثلاثاء، بحثا تحقيقيا بخصوص جرائم محاولة القتل والاعتداء بالعنف على موظف عمومي، ضدّ شخص مفتّش عنه عمد الاسبوع المنقضي إلى إلقاء أبنائه من أعلى سطح مبنى في محاولة للإفلات من الأمن.واكد بن جحا، في تصريح لـ"وات"، أن قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بالمنستير تعهّد بالبحث في الجرائم المذكورة، وفي حال ثبوت جريمة محاولة القتل العمد على المظنون فيه فإنّ العقوبة يمكن أن تصل إلى حدّ السجن المؤبد حسب الفصلين 59 و201 من المجلة الجزائية.وكان شخص صادرة بشأنه 8 مناشير تفتيش ألقى بتاريخ 18 مارس الجاري من أعلى سطح منزله، الكائن بمنطقة بمنزل كامل بولاية المنستير، بطفلته البالغة من العمر 8 سنوات ما اسفر عن اصابتها بكسر على مستوى الجمجمة، وابنه البالغ 4 سنوات الذي تمكنت الوحدات الأمنية من إلتقاطه وإنقاذه من الهلاك.وتعرضت الوحدات الأمنية أثناء حملة أمنية وطنية وخلال مداهمتها لمسكن الشخص السالف ذكره إلى الرشق بوابل من المواد الصلبة والحجارة مما تسبب في إصابة عدد من الأمنيين بإصابات متفاوتة، حيث تعرض عون من الحرس الوطني إلى إصابة خطيرة على مستوى الساق، وإلى كسر مزدوج وستجرى له في الساعات القليلة القادمة عملية جراحية فيما غادر الاعوان الباقون المستشفى، وهم عون من وحدات التدخل كان تعرض إلى إصابة على مستوى العين وأخرى في الساق، وإطار أمني أصيب على مستوى اليد، حسب ما أكده الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح، اليوم لـ"وات".