قطاع النقل بجميع مكوناته جاهز لدعم إنعاش قطاع السياحة ( وزير النقل)

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قال وزير النقل ربيع المجيدي، " إن قطاع النقل بجميع مكوناته (بحري وبري وجوي) جاهز لدعم إنعاش قطاع السياحة، آملا في عودة النشاط السياحي بعد جائحة كوفيد -19.وأشار الوزير، في تصريح إعلامي أدلى به عقب رسو سفينة سياحية بميناء حلق الوادي، الأربعاء، وعلى متنها 724 سائحا، إلى أن جهود |كبيرة بذلت لإعادة تأهيل البنية التحتية بميناء حلق الوادي لضمان حسن استقبال القادمين إلى تونس.وقال الوزير إن الاستعدادات لعودة نشاط الرحلات البحرية تتطلب أيضا تنسيقا بين مختلف الجهات المعنية (الديوانة والشرطة والبلديات وولاية تونس وغيرها) وبذل جهد كبير للعناية بالمناطق القريبة من الميناء.وقال الوزير، أيضا، إن الموانئ التونسية جاهزة الآن لاستقبال السياح والجالية التونسية المقيمة بالخارج خلال موسم الصيف .وأكد، في هذا الصدد، أن ميناء جرجيس أعيد تأهيله ليستوعب التونسيين المقيمين بالخارج، مبينا أن هناك عدة خدمات بحرية مقررة بين هذا الميناء وإيطاليا وفرنسا.وأعرب عن أمله في أن يتطور نشاط هذا الميناء لاستيعاب الرحلات البحرية في السنوات المقبلة.وبخصوص ميناء رادس ، أشار الوزير إلى أنه من المقرر القيام بأشغال إعادة تأهيل هذا الميناء لزيادة مردوديته وتحسين قدرته على التعامل مع السفن ، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على الديناميكية الاقتصادية في تونس.