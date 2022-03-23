الكشف عن شبكة تنشط في مجال الإتجار بالآثار بين قابس ومدنين


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 15:29قراءة: 0 د, 48 ث
      
حجزت الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة، تمثالا حجريا أثريا كان بحوزة شخص بولاية قابس، الى جانب مخطوطة أثرية كانت بحوزة شخص ثان بجهة بنقردان من معتمدية مدنين، كانا ينويان التفريط فيهما بالبيع.

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وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، أن الفرقة المذكورة قامت رفقة فرقتي الأبحاث والتفتيش بمارث وقابس أمس الثلاثاء، بعد مراجعة النيابة العمومية، بمداهمة منزل الشخص الأول وحجز التمثال، والذي اعترف بعد التحري معه بتلقيه من شخص يحمل جنسية دولة مجاورة قصد بيعه.

وأضافت أن الفرقة المذكورة، قامت بالتنسيق مع وحدات الحرس الوطني ببنقردان، بعد مراجعة النيابة العمومية، بمداهمة منزل الشخص الثاني وحجز المخطوطة، والقبض عليه رفقة شخصين آخرين، واعترفوا بعد التحري معهم بتسلم أحدهم للمخطوطة من شخص يحمل جنسية دولة مجاورة قصد التفريط فيها بالبيع.
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وأكدت وزارة الداخلية، أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا، ومباشرة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق قصد الإتجار في الأثار"، كما تم عرض القطعتين الأثريتين على المعهد الوطني للتراث بقابس، لتحديد الحقبة التاريخية التي ترجع لها وقيمتها الأثرية.


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