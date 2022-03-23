الكاف: ملتقى تونسي جزائري لتطوير السياحة البديلة والصناعات التقليدية

. ..

. .

ببادرة من الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وبمشاركة عدد من ممثلي المنظمات ومكونات المجتمع المدني وعدة أطراف جزائرية فاعلة في قطاع الصناعات التقليدية والسياحة البديلة، انتظمت، اليوم الأربعاء، بمدينة الكاف، الدورة الأولى لملتقى الصناعات التقليدية والسياحة البديلة التونسي الجزائري، تحت شعار ," الصناعات التقليدية والسياحة البديلة رافد من روافد التمنية وتعزيز الشراكة التونسية الجزائرية".وخصص الملتقى لتسليط الضوء على واقع المبادلات التجارية بين تونس والجزائر في مجال الصناعات التقليدية والسياحة البديلة والتحديات المطروحة لتجاوز كل العقبات للنهوض بالتعاون المشترك في هذا المجال.كما كان الملتقي مناسبة للتعريف بالخطوات التي تم قطعها نحو تعزيز التعاون الحدودي التونسي الجزائري واقتراح الحلول المناسبة والعملية لتطوير المبادلات التجارية ودعم الشراكة بين البلدين في مجال الصناعات التقليدية والسياحة البديلة.وقال منسق مركز الديمقراطية والمواطنة والتنمية بالكاف، زاكي بن جمعة، في تصريح لـ"وات"، إن الملتقى يهدف إلى رفع كل العراقيل أمام تطوير التبادل التجاري بين تونس والجزائر في مجال الصناعات التقليدية والسياحة البديلة وخاصة على مستوى الشريط الحدودي وهو الهدف الذي تعمل الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس ونظيرتها بالجزائر على تحقيقه، على حد تعبيره.هذا وانتظم بالمناسبة معرض للصناعات التقليدية المتداولة بولاية الكاف تأكيدا من الحرفيين على دعمهم لمثل هذه المبادرات الريادية في القطاع.