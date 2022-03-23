عمليات التلقيح المضادة للفيروس كورونا سيتم تأمينها نهارا و ليلا خلال شهر رمضان (الدكتو أمين سليم)

وات -

. ..

. .

كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور أمين سليم، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة ستعمل على تكثيف نسق عمليات التلقيح ضدّ فيروس كورونا، وسيتم تأمينها نهارا و ليلا خلال شهر رمضان.وأوضح سليم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم الاتفاق، خلال اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الذي انعقد مساء أمس الثلاثاء، على أن تشتغل المراكز التي سيقع تخصيصها للتلاقيح بكل الولايات خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية بعد الزوال وذلك على امتداد ستة أيام في الأسبوع .وأضاف سليم أن جميع المستوصفات الموزعة على كامل تراب الجمهورية ستخصص يومين في الأسبوع لتأمين عمليات التلقيح خلال شهر رمضان عوضا عن يوم واحد، كما هو جار به العمل خلال الأيام العادية ، مشيرا إلى أنه سيتم استغلال توافد المرضى عليها من أجل الحصول على أدوية الأمراض المزمنة، لتطعيمهم ضد الكوفيد19.وبخصوص تأمين عمليات التلقيح ليلا خلال شهر رمضان، أكد سليم أن وزارة الصحة بصدد التحضير لتنظيمها حيث لم يتم بعد تحديد جميع التفاصيل المتعلقة بإجرائها .وبين سليم أنه وقع الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تنظيم حملات تحسيسية مبنية على مقاربة جديدة في الاتصال تهدف إلى حث المواطنين على الإقبال على التلقيح المضاد لفيروس كورونا واستكمال الجرعة الثالثة منه بالخصوص، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتونس.ومن جهة أخرى، أكد سليم أنه بعد دراسة الاحصائيات المتعلقة بالوضع الوبائي في تونس تم الوقوف على التحسن الملحوظ لجميع المؤشرات الصحية باستثناء نسبة التحاليل الايجابية التي لم تنخفض بعد الى المنشود (10 بالمائة على الأقل ) حيث بلغ معدلها 16 بالمائة خلال الأيام المنقضية .ولفت سليم إلى أن أعضاء اللجنة العلمية لاحظوا أن ارتفاع التحاليل الايجابية متمركز في أربع ولايات بالخصوص وهي ولايات باجة والكاف وقبلي وصفاقس حيث رفعت توصية الى وزارة الصحة بضرورة ايجاد الآليات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا في هذه الولايات.يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت ، أمس الثلاثاء، عن تسجيل قرابة 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 مارس الجاري.