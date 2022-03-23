تصفيات مونديال 2022- الياس السخيري يلتحق بالمجموعة قبل سفر المنتخب الوطني بعد ظهر اليوم الى باماكو

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التحق لاعب نادي كولن الالماني الدولي التونسي الياس السخيري اليوم بمقر تربص التونسي لكرة القدم ليشارك في الرحلة الى باماكو حيث يجري المنتخب التونسي يوم الجمعة مباراة ذهاب باراج التاهل الى مونديال كرة القدم بقطر.وافاد مصدر من الجامعة ان رحلة المنتخب الوطني ستنطلق بعد ظهر اليوم ( س 14) مؤكدا على ان كل عناصر المنتخب بصحة جيدة قبل السفر الى باماكو .وبالتحاق السخيري تكتمل قائمة ال26 لاعبا للمنتخب الوطني لكرة القدم .ويذكر ان الحصة التدريبية ليوم امس ، شهدت مشاركة 25 لاعبا بعد اكتمال النصاب مساء الاثنين بالتحاق كل العناصر التي وقعت دعوتها من قبل المدرب الوطني جلال القادري، باستثناء وهبي الخزري وديلان برون، اللذين حالت الإصابة دون مشاركتهما في التربص.- حراسة المرمى:بشير بن سعيد - أيمن دحمان - علي الجمل - معز حسن- خط الدفاع:بلال العيفة - منتصر الطالبي - محمد دراغر - علي معلول - حمزة المثلوثي - أسامة الحدادي- نادر الغندري- علي العابدي- وسط الملعب:إلياس السخيري - عيسى العيدوني - محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي - أنيس بن سليمان - سعد بقير - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري-خط الهجوم:عصام الجبالي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - طه ياسين الخنيسي - سيف الدين الجزيري - مرتضى بن وناس.