قبلي: عملة شركة البستنة يمنعون كاتب عام ومعتمد اول ولاية قبلي من الدخول لمقرات عملهم

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صعد عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، صباح اليوم، في تحركاتهم الاحتجاجية، عبر منع كل من الكاتب العام والمعتمد الاول لولاية قبلي من الدخول لمقرات عملهمواوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة الهادي لحمر ل"وات" ان تحركهم يمثل خطوة جديدة في اطار الضغط على السلط الجهوية والمركزية لتسوية ملف شركة البستنة من خلال ضمان كتلة اجور العملة و تسوية الوضعية المالية لهذه الشركة مع تحديد وزارة الاشراف عليهاواضاف لحمر ان الخطوات الاحتجاجية من قبل عملة الشركة انطلقت منذ 10 ايام عبر نصب خيمة اولى امام مقر الولاية ثم خيمة احتجاجية ثانية قبالة الصمام "الفانة" على انبوب نقل البترول بمنطقة العرقوب جنوبي مدينة دوز ثم خيمة ثالثة قبالة شركة مازرين للتنقيب غربي مدينة الفوار، اين سيتم الشروع قريبا في تنفيذ حركات تصعيدية اكبر، في صورة عدم التفاعل مع مطالب العملةيشار الى ان اطارات وعملة ولاية قبلي قد غادروا صباح اليوم مقرات عملهم نظرا لعدم توفر ظروف ملائمة للعمل، وفق ما اكده الكاتب العام للنقابة الاساسية لعملة الولاية فتحي مسعود ل"وات "