مجلس الصحافة :"تشبث الصحفي خليفة القاسمي بحماية مصدره يدخل في صميم حقوقه"

أكد مجلس الصحافة أنّ تشبث الصحفي خليفة القاسمي، بحماية مصدره يدخل في صميم حقوقه، خاصة وأنه لم يقع احترام الإجراءات القانونية الواردة بالفصل 11 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والتي أقرت بإمكانية كشف الصحفي لمصدره وفق شروط صارمة بهدف إرساء الموازنة بين حرية الصحافة من جهة، وحماية السلامة الجسدية لأفراد المجتمع من جهة ثانية.
ولاحظ المجلس في بيان اليوم الأربعاء أنه لم يقع احترام هذه الشروط ، علاوة على غياب شرط أساسي يتمثل في أن تكون المعلومة المراد كشفها من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى حتى لا يتحول الصحفي إلى مساعد من مساعدي الأمن أو القضاء.
وأكد مجلس الصحافة في هذا السياق أنه يجب على السلطات الرسمية وأجهزة الدولة احترام حقوق الصحفيين التي ضمنتها التشريعات والمواثيق الدولية الكونية وأن الاعتداء على هذه الأخلاقيات والمبادئ والحقوق هو اعتداء على مؤسسة من مؤسسات الديمقراطية.
كما ذكّر المجلس في بيانه بالقواعد الأخلاقية لمهنة الصحافة وبجملة الشروط والمحدّدات التي يتوجب على أساسها كشف المصدر أو إخفاؤه حتى لا تتحول عملية إخفاء المصدر إلى وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور عبر نشر معلومات مضللة.
وكان رحال الجلالي محامي النقابة الوطنية للصحفيين أفاد لاذاعة موزاييك، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، أذنت بالتمديد في الاحتفاظ بمراسل موزاييك بالقيروان الصحفي خليفة القاسمي وإحالته بعد غد الجمعة 25 مارس الجاري على قاضي التحقيق بالقطب.
كما أذنت بإحالة رئيس تحرير قسم الأخبار بالإذاعة حسين الدبابي والصحفية امل المناعي في حالة تقديم، و ذلك على خلفية نشر خبر متعلق بتفكيك خلية إرهابية بالقيروان.
ولاحظ المجلس في بيان اليوم الأربعاء أنه لم يقع احترام هذه الشروط ، علاوة على غياب شرط أساسي يتمثل في أن تكون المعلومة المراد كشفها من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى حتى لا يتحول الصحفي إلى مساعد من مساعدي الأمن أو القضاء.
وأكد مجلس الصحافة في هذا السياق أنه يجب على السلطات الرسمية وأجهزة الدولة احترام حقوق الصحفيين التي ضمنتها التشريعات والمواثيق الدولية الكونية وأن الاعتداء على هذه الأخلاقيات والمبادئ والحقوق هو اعتداء على مؤسسة من مؤسسات الديمقراطية.
كما ذكّر المجلس في بيانه بالقواعد الأخلاقية لمهنة الصحافة وبجملة الشروط والمحدّدات التي يتوجب على أساسها كشف المصدر أو إخفاؤه حتى لا تتحول عملية إخفاء المصدر إلى وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور عبر نشر معلومات مضللة.
وكان رحال الجلالي محامي النقابة الوطنية للصحفيين أفاد لاذاعة موزاييك، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، أذنت بالتمديد في الاحتفاظ بمراسل موزاييك بالقيروان الصحفي خليفة القاسمي وإحالته بعد غد الجمعة 25 مارس الجاري على قاضي التحقيق بالقطب.
كما أذنت بإحالة رئيس تحرير قسم الأخبار بالإذاعة حسين الدبابي والصحفية امل المناعي في حالة تقديم، و ذلك على خلفية نشر خبر متعلق بتفكيك خلية إرهابية بالقيروان.
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