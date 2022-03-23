مجلس الصحافة :"تشبث الصحفي خليفة القاسمي بحماية مصدره يدخل في صميم حقوقه"

. ..

. .

أكد مجلس الصحافة أنّ تشبث الصحفي خليفة القاسمي، بحماية مصدره يدخل في صميم حقوقه، خاصة وأنه لم يقع احترام الإجراءات القانونية الواردة بالفصل 11 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والتي أقرت بإمكانية كشف الصحفي لمصدره وفق شروط صارمة بهدف إرساء الموازنة بين حرية الصحافة من جهة، وحماية السلامة الجسدية لأفراد المجتمع من جهة ثانية.ولاحظ المجلس في بيان اليوم الأربعاء أنه لم يقع احترام هذه الشروط ، علاوة على غياب شرط أساسي يتمثل في أن تكون المعلومة المراد كشفها من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى حتى لا يتحول الصحفي إلى مساعد من مساعدي الأمن أو القضاء.وأكد مجلس الصحافة في هذا السياق أنه يجب على السلطات الرسمية وأجهزة الدولة احترام حقوق الصحفيين التي ضمنتها التشريعات والمواثيق الدولية الكونية وأن الاعتداء على هذه الأخلاقيات والمبادئ والحقوق هو اعتداء على مؤسسة من مؤسسات الديمقراطية.كما ذكّر المجلس في بيانه بالقواعد الأخلاقية لمهنة الصحافة وبجملة الشروط والمحدّدات التي يتوجب على أساسها كشف المصدر أو إخفاؤه حتى لا تتحول عملية إخفاء المصدر إلى وسيلة من وسائل التلاعب بالجمهور عبر نشر معلومات مضللة.وكان رحال الجلالي محامي النقابة الوطنية للصحفيين أفاد لاذاعة موزاييك، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، أذنت بالتمديد في الاحتفاظ بمراسل موزاييك بالقيروان الصحفي خليفة القاسمي وإحالته بعد غد الجمعة 25 مارس الجاري على قاضي التحقيق بالقطب.كما أذنت بإحالة رئيس تحرير قسم الأخبار بالإذاعة حسين الدبابي والصحفية امل المناعي في حالة تقديم، و ذلك على خلفية نشر خبر متعلق بتفكيك خلية إرهابية بالقيروان.