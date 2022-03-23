متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 23 مارس

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المنستير: تسجيل 15 إصابة اضافية و32 حالة تعافي من فيروس "كورونا"

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تطور مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد بالجهة الصحية بالمنستير إلى 57 ألفا و917 إصابة منها 15 إصابة مصرح بها بتاريخ 21 مارس الجاري على مستوى 07 معتمديات من مجموع 13 معتمدية، وفق الإدارة الجهوية للصحة.وتوزعت الإصابات حسب المعتمديات إلى 4 اصابات بالبقالطة، و3 اصابات بالمنستير، و3 اصابات بقصيبة المديوني، وإصابتين بالمكنين، وإصابة واحدة بالساحلين، ومثلها بطبلبة، وبصيادة لمطة بوحجر.وتصنف ولاية المنستير و10 من معتمدياتها خلال ال14 يوما الماضية وإلى غاية 21 مارس الجاري ذات مستوى اختطار "متوسط" مع تسجيل مستوى اختطار "ضعيف" بمعتمدية بني حسان ب7 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن، ومستوى "مرتفع" بمعتمدية المنستير ب56 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، غير أنّ معتمدية البقالطة أصبحت تصنف ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا بعد تسجيلها 123 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وتطور بتاريخ 21 مارس الجاري عدد الحالات المصابة بعدوى الفيروس المقيمة بالمستشفيات والمصحات بالجهة إلى 24 حالة منها 3 حالات بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة في حين يتواصل نسق تراجع الحالات النشطة ليصل إلى 407 إصابات، ولم تسجل الجهة في المقابل وفيات إضافية لتحافظ على مجموع 1143 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.وسجلت الدوائر الصحية ب06 معتمديات بالجهة التصريح بتاريخ 21 مارس 2022 بمجموع 32 حالة تعافي إضافية ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 56 ألفا و367 حالة تعافي.وعرفت المراكز الجهوية للتلقيح ضدّ فيروس "كورونا" بالمنستير وقصر هلال والمكنين وجمال بتاريخ 22 ماري الجاري تلقيح نسبة 53 فاصل 83 في المائة من مجموع سكان الجهة بما يعادل جرعتين ضدّ "كوفيد19"، وتلقي ما يعادل جرعتي تلقيح ضدّ فيروس "كوفيد19" 62 فاصل 77 في المائة من الشريحة العمرية 15 سنة-39 سنة، و84 فاصل 42 في المائة من الشريحة العمرية 40 سنة-59 سنة، و95 فاصل 30 في المائة من الذين أعمارهم 60 سنة فما فوق.