بطولة ميامي للتنس/ انس جابر تواجه البولونية ماجدا لينيت في الدور الثاني


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 10:19قراءة: 0 د, 17 ث
      
تستهل لاعبة التنس التونسية أنس جابر مشاركتها في بطولة ميامي للتنس ذات (1000 نقطة) بمواجهة البولونية ماجدا لينيت /المصنفة 63 عالميا/ في الدور الثاني.
وكانت جابر المصنفة عاشرة عالميا، اعفيت من خوض الدور الأول للبطولة.ع.
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يذكر ان البطلة التونسية حافظت على مركزها العاشر عالميًا للأسبوع الخامس على التوالي، من خلال التصنيف العالمي الجديد الصادر اول أمس الاثنين.

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