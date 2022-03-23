بطولة ميامي للتنس/ انس جابر تواجه البولونية ماجدا لينيت في الدور الثاني

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تستهل لاعبة التنس التونسية أنس جابر مشاركتها في بطولة ميامي للتنس ذات (1000 نقطة) بمواجهة البولونية ماجدا لينيت /المصنفة 63 عالميا/ في الدور الثاني.وكانت جابر المصنفة عاشرة عالميا، اعفيت من خوض الدور الأول للبطولة.ع.يذكر ان البطلة التونسية حافظت على مركزها العاشر عالميًا للأسبوع الخامس على التوالي، من خلال التصنيف العالمي الجديد الصادر اول أمس الاثنين.