الهيئة المديرة للنادي الافريقي تعلن عن غلق سلسلة من القضايا و الخطايا المالية بقيمة مليار و 892 ألف دينار


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 10:17قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي أنها قامت في الفترة الأخيرة بغلق سلسلة جديدة من القضايا والخطايا المالية المحلية بمبلغ مالي قدره مليار و 892 ألف دينار، شملت 10 نزاعات مع كل من المدرب لسعد الدريدي و المدرب المساعد زياد زيود
واللاعبين زكريا العبيدي (قضية أولى) وياسين الميكاري وستيفان ناطر ونعيم ضيف الله.
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كما تمكنت الهيئة حسب بلاغ لها من تسديد ديون أحد النزل التي تعود إلى سنة 2015 وتسوية ثلاثة ملفات لشركات خدمات خاصة.

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