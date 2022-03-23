الهيئة المديرة للنادي الافريقي تعلن عن غلق سلسلة من القضايا و الخطايا المالية بقيمة مليار و 892 ألف دينار

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أعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي أنها قامت في الفترة الأخيرة بغلق سلسلة جديدة من القضايا والخطايا المالية المحلية بمبلغ مالي قدره مليار و 892 ألف دينار، شملت 10 نزاعات مع كل من المدرب لسعد الدريدي و المدرب المساعد زياد زيودواللاعبين زكريا العبيدي (قضية أولى) وياسين الميكاري وستيفان ناطر ونعيم ضيف الله.كما تمكنت الهيئة حسب بلاغ لها من تسديد ديون أحد النزل التي تعود إلى سنة 2015 وتسوية ثلاثة ملفات لشركات خدمات خاصة.