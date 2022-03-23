المعبر الحدودي برأس جدير:  إحباط محاولة تهريب 41 ألف علبة سجائر  أجنبية المصدر و1000 كلغ من مادة المعسل


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 09:25قراءة: 0 د, 28 ث
      
تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط ثلاث محاولات متتالية للتوريد بدون إعلام لكميات من السجائر الأجنبية والمعسل مخفية بإحكام على متن ثلاث سيارات خفيفة أثناء استعدادها لإتمام إجراءات الدخول إلى التراب الوطني .

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وعثر أعوان الديوانة على إثر إخضاع ثلاث سيارات ذات ترقيم تونسي إلى الكشف بالأشعة والتفتيش الدقيق، على 41 ألف علبة سجائر و1000 كلغ من مادة المعسل مخفية داخل مخابئ مهيأة على متن السيارات المذكورة .

وتم وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للديوانة اليوم الاربعاء ، تحرير محاضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ102 ألف دينار.
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