الجرندي يبحث مع مسؤول أممي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

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مثلت آخر تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المحتلة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أبرز محاور اللقاء الذي جمع يوم الثلاثاء، في إسلام آباد (الباكستان)، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، Cheikh Niang.وحسب بلاغ إعلامي للخارجية، جدّد الجرندي خلال اللقاء التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم للقضية الفلسطينية.وتم أيضا التباحث بشأن إمكانية استضافة تونس للدورة المقبلة للجنة، كما تم التطرق إلى شكل الدورة والمحاور التي من الممكن إدراجها على جدول أعمالها.وحضر اللقاء رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين بالأمم المتحدة، وسمير بكر، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي لشؤون فلسطين.وعقد اللقاء على هامش مشاركة الجرندي بالعاصمة الباكستانية في أشغال الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة اليوم وغدا الاربعاء تحت شعار "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية".يذكر أن وزير الخارجية التقى على هامش مشاركته في هذه الدورة، نظيره المصري، سامح شكري. وتناول الوزيران بالمناسبة العلاقات الثنائية والاستحقاقات المقبلة، كما استعرضا أهم نقاط جدول أعمال الدورة الوزارية الحالية وتنسيق المواقف في شأنها. وكان اللقاء أيضا مناسبة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الدولية الراهنة وتداعياتها، وضرورة توحيد الجهود والتصورات بشأنها.