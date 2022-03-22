تحضيرا لمباراة مالي - 25 لاعبا في الحصة التدريبية للمنتخب الوطني اليوم وغدا السفر الى باماكو


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 18:57قراءة: 0 د, 50 ث
      
تصفيات مونديال أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، حصة تدريبية ضمن برنامج التحضيرات للمباراة المرتقبة مع المنتخب المالي يوم الجمعة 25 مارس في باماكو ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.

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وشهدت الحصة، مشاركة 25 لاعبا بعد اكتمال النصاب مساء الاثنين بالتحاق كل العناصر التي وقعت دعوتها من قبل المدرب الوطني جلال القادري، باستثناء وهبي الخزري وديلان برون، بعد أن حالت الإصابة دون مشاركتهما في التربص، أما لاعب كولن الالماني إلياس السخيري فقد تأجل قدومه إلى صباح غد الأربعاء وسيكون ضمن وفد"نسور قرطاج" الذي سيسافر إلى مالي حسب ما اكدته الجامعة.

ورفع الإطار الفني في نسق التحضيرات، حيث شهدت الحصة التدريبية إجراء تطبيقات مختلفة على الوضعيات الدفاعية والهجومية كما وزع المدرب الوطني اللاعبين إلى مجموعات حسب المركز، وإخضاعهم لتمارين مختلفة.
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واختتمت الحصة التدريبية قبل الأخيرة في تونس، بإجراء لقاء تطبيقي مصغر من أجل تجربة الخطة التي سيقع اعتمادها يوم الجمعة.
و ستجري العناصر الوطنية حصة تدريبية صباحية يوم الأربعاء بداية من الساعة العاشرة صباحا قبل أن تتحول بعد الظهر في رحلة خاصة إلى العاصمة المالية باماكو.


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