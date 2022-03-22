وزارة الصحة تطلق حملة لتقصي سرطان القولون بمراكز الصحة الأساسية في إطار إحياء شهر " مارس الأزرق"

. ..

. .

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق حملة تحسيسية لتقصي مرض سرطان القولون بمراكز الصحة الأساسية في إطار إحياء شهر شهر "مارس الأزرق" لمكافحة سرطان القولون.وتسعى الحملة التي تستهدف الفئة العمرية من كبار السن بين 50 و74 عاما، إلى التعريف بالأهمية القصوى لتقصي سرطان القولون (سرطان الأمعاء الغليظة)، وهو ثاني سرطان منتشر في العالم وفي تونس بحسب ما كشفته وزارة الصحة في ومضة تحسيسية نشرتها اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي" فايسبوك".ودعت وزارة الصحة الأشخاص المنتمين للفئة العمرية المذكورة إلى التوجه إلى أقرب مركز صحي للقيام بتحليل سريع يتمثل في البحث عن الدم الخفي في البراز من أجل تقصي الورم قبل تطوره.ويزداد خطر الإصابة بهذا السرطان عند الأشخاص الكبار الذين يعتمدون النظام الغذائي بالدهون ومن لديهم إرث عائلي أو شخصي يتعلق بالإصابة بسرطان.وحول كيفية الوقاية من هذا السرطان وجهت وزارة الصحة جملة من النصائح منها المحافظة على أكلة متوازنة ونمط عيش سليم والإقلاع عن التدخين وشرب الكحول وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.كما دعت إلى ضرورة التوجه إلى الطبيب عند بروز بعض الأعراض على غرار الإمساك أو الإسهال، وملاحظة وجود دم في الفضلات، والإحساس بأوجاع في البطن، وفقدان الوزن، وفقر الدم، والإحساس المتواصل بالتعب.ويمكن الحد من وفيات السرطان إذا ما تم الكشف عن الحالات وعلاجها في المراحل المبكرة حيث تمكن جهود الكشف المبكر من التعرف على علامات السرطان الأولى مما يمكن من معالجة المرض قبل بلوغ مراحله المتقدمة.