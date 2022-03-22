المؤشر العام لاسعار العقارات يرتفع خلال الثلاثي الرابع من 2021 بنسبة 2ر6 بالمائة


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 17:26قراءة: 0 د, 47 ث
      
ارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 ، بنسبة 6,2% وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مع تراجع في النسق (9% في الثلاثي السابق).

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وحسب مؤشر اسعار العقارات الذي أصدره المعهد الوطني للاحصاء، الثلاثاء، سجلت أسعار الشقق ارتفاعا بنسبة 1,3% (8,5%+ كمعدل مسجل خلال الست السنوات الماضية 2015-2020).

وزادت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 9,6% (5,8% كمعدل للفترة 2015-2020) وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2,1% (5,3% كمعدل للفترة 2015-2020).
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ووفق المعهد، يواصل حجم المبادلات العقارية للثلاثي الثالث على التوالى تدحرجه لينخفض بنسبة 6,9% مقارنة بالثلاثي الثالث من نفس السنة (بعد 7,6-% و 5,7-% في الثلاثيين السابقين). وقد تراجعت المبادلات بالنسبة للأراضي السكنية بنسبة 8,5% والشقق بنسبة 1,6%.

وشهد مؤشر أسعار العقارات بحساب التغير الثلاثي، ارتفاعا بنسبة 0,6% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021. ويعود ذلك إلى الارتفاع المسجل في أسعار الشقق بنسبة 0,9% وأسعار المنازل بنسبة 5,7%. في المقابل، سجلت أسعار الأراضي السكنية تراجعا طفيفا (-0,4%) للمرة الأولى منذ الثلاثي الثاني لسنة 2020.

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