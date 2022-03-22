اتفاقية تعاون بين مدرسة المهندسين بسوسة وشركة صناعة الإطارات "ستيب" لاطلاق مشروع منصة الاطار المطاطي الذكي

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احتضن مقر المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، اليوم الثلاثاء، فعاليات توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المدرسة والشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" لاطلاق مشروع منصة الاطار المطاطي الذكي.وأوضح مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، علي دويك، في تصريح لـ"وات"، أن إدارة الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية عهدت الى أساتذة وطلبة المدرسة بوضع برنامج للذكاء الاصطناعي يسمح بمراقبة سلامة ودرجة حرارة وضغط الإطارات المطاطية للعربات الثقيلة.ونوّه المصدر ذاته بالثقة الكبرى التي وضعتها إدارة شركة "ستيب" المصنّعة للاطارات المطاطية في كفاءة أساتذة وطلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة، وذلك بهدف تطوير منتوجاتها، مؤكدا ان الاطار المطاطي الذكي سيكون متوفّرا بالأسواق في غضون سنة وسيكون مطابقا للمواصفات الدولية.وأكد أن هذه الاتفاقية تضاف الى عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها المدرسة الوطنية للمهندسين مع عديد المؤسسات الاقتصادية والتي تندرج في اطار انفتاح المؤسسة الجامعية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك في اطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.من جانبه، بيّن المدير العام بالشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية، خميس بابا، في تصريح لـ"وات"، أن الشركة استثمرت في مرحلة أولى مبلغا قدره 180 الف دينار لتطوير الاطار المطاطي الذكي الذي تكفلت بانجازه المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة على ان يتم استثمار مبلغ مليون دينار في المشاريع البحثية المستقبلية.وأشار الى ان الشركة وضعت بالخصوص مبلغا قدره 500 الف دينار على ذمة مهندسي الشركة للقيام بالابتكارات وتطوير المنتوج، وفق تأكيده.