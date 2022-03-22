انتخابات بلدية جزئية في خمس بلديات يومي السبت والاحد 26 و27 مارس الحالي

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اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات ساقية الزيت والشيحية من ولاية صفاقس، والقلعة الكبرى من ولاية سوسة، وطبرقة من ولاية جندوبة، وازمور من ولاية نابل ستنتظم يومي السبت والاحد 26 و27 مارس الحالي.وسيخصص يوم السبت لاقتراع العسكريين وأعوان قوات الامن الداخلي، ويوم الاحد لاقتراع المدنيين، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الهيئة .وكان من المفترض أن تجرى الإنتخابات البلدية الجزئية لبلديات طبرقة وأزمور والقلعة الكبرى وساقية الزيت، يومي 15 و16 جانفي الماضي فيما كان مقررا ان تجري الانتخابات الجزئية لبلدية الشيحية يومي 29 و30 من نفس الشهر .وقد قررت هيئة الانتخابات تعليق رزنامة هذه الانتخابات الجزئية البلدية نظرا لموجبات الصحة العامة، وتبعا للقرارت الصادرة عن رئاسة الحكومة والمنبثقة عن اجتماع مجلس وزاري بتاريخ 12 جانفي حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا.ولفتت الهيئة إلى أن قائمات الناخبين والقائمات المترشحة مضبوطة نهائيا وسيتم اعتمادها عند استئناف تنفيذ الرزنامة.