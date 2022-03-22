القيروان: تواصل جهود البحث عن شخص جرفته مياه السيلان بوادي "معروف" بالوسلاتية مساء أمس

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تواصل وحدات الحماية المدنية بالوسلاتية من ولاية القيروان جهودها في البحث عن شخص جرفته مياه السيلان مساء يوم امس الاثنين بوادي"معروف" بمنطقة قصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية.وأكد مصدر من الحماية المدنية، لـ(وات)، أنه تم تسخير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية للعثور على المفقود، مضيفا ان تواصل تهاطل الأمطار وصعوبة التضاريس وطبيعة الأرضيّة الطينية زادت في صعوبة البحث.ومن جهته، أوضح معتمد الوسلاتية، سالم المجريسي، في تصريح لـ(وات)، بأن المفقود يشكو من إعاقة ذهنية وأتى لزيارة أخته بقصر لمسة وعند مغادرته قام بعبور الوادي دون أن ينتبه إلى سرعة سيلانه مما أدى إلى جرفه، مشيرا الى ان نهاية وادي "معروف" هو سد نبهانة بالجهة.يشار إلى أن ولاية القيروان قد شهدت خلال الأيام الثلاتة الأخيرة تهاطل كميات كبيرة من الأمطار مازالت متواصلة بكميات أقل إلى اليوم، وقد أدت إلى إنقطاع حركة المرور بعدد من الطرقات خاصة بالوسلاتية بسبب ارتفاع منسوب المياه في عدد من الاودية.