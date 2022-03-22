الحرس الوطني يحذر مستعملي الطريق من ضباب كثيف يحجب الرؤية في كسرى


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 15:05قراءة: 0 د, 21 ث
      
حذرت الإدارة العامة للحرس الوطني من وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بكامل مرجع نظر منطقة كسرى ولاية سليانة.

...

ودعت في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء ،مستعملي الطريق التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.
ويمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:
71.963.512.
..

71.960.448.
كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243212



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 22 مارس 2022 | 19 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:01 18:35 15:54 12:33 06:20 04:53
Babnet
13°
Babnet14°Babnet% 71:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
14°-916°-917°-818°-1122°-14
  • Avoirs en devises
    23358,3

  • (21 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,27165 DT        1$ =2,95861 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 mars)   1080,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   