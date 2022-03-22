الحرس الوطني يحذر مستعملي الطريق من ضباب كثيف يحجب الرؤية في كسرى

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حذرت الإدارة العامة للحرس الوطني من وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بكامل مرجع نظر منطقة كسرى ولاية سليانة.ودعت في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء ،مستعملي الطريق التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.ويمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:71.963.512.71.960.448.كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.