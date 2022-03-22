باراج مونديال قطر 2022 : 35 الف و703 تذكرة للقاء تونس ومالي بملعب رادس


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 15:27قراءة: 0 د, 27 ث
      
اعلنت ولاية بن عروس، اليوم الثلاثاء، انه تم منح 35 الف و703 تذكرة لدخول مباراة تونس ومالي المقررة الثلاثاء القادم بملعب حمادي العقربي برادس (س 20 و30) لحساب اياب الدور الحاسم المؤهل لمونديال كرة القدم "قطر 2022".

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وجاء هذا القرار خلال جلسة عمل انعقدت اليوم تحت اشراف والي بن عروس عزالدين شلبي وبحضور المعتمد الأول ومعتمد رادس وممثل عن الجامعة التونسية لكرة القدم والهياكل الأمنية والحماية المدنية والصحة وكافة الأطراف المعنية للإعداد لهذه المقابلة.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل بالعاصمة المالية باماكو بداية من الساعة السادسة مساء.

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