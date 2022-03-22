التلفزة الوطنية التونسية تقتني حقوق بث مقابلتي باراج المونديال بين تونس ومالي


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 13:42قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلنت التلفزة الوطنية التونسية، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انها اقتنت رسميا حقوق بث مقابلتي "باراج" مونديال كرة القدم (قطر2022) بين المنتخب الوطني التونسي ونظيره المالي.

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وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة القادم بالعاصمة المالية باماكو بداية من الساعة السادسة مساء فيما تجرى مباراة الاياب يوم الثلاثاء المقبل بملعب رادس انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف مساء.

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