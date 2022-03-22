التلفزة الوطنية التونسية تقتني حقوق بث مقابلتي باراج المونديال بين تونس ومالي

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اعلنت التلفزة الوطنية التونسية، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انها اقتنت رسميا حقوق بث مقابلتي "باراج" مونديال كرة القدم (قطر2022) بين المنتخب الوطني التونسي ونظيره المالي.وتقام مباراة الذهاب يوم الجمعة القادم بالعاصمة المالية باماكو بداية من الساعة السادسة مساء فيما تجرى مباراة الاياب يوم الثلاثاء المقبل بملعب رادس انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف مساء.