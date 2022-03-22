بنزرت: تنظيم جلسة عمل موسعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية غدا الأربعاء لفض الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية لعملة شركة "سيكوفريب" بمنزل جميل

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افاد والي بنزرت سمير عبد اللاوي انه سيتم غدا الأربعاء، تنظيم جلسة عمل موسعة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، تحت اشراف الوزير مالك الزاهي، وبحضور مختلف الأطراف الإدارية والاجتماعية من اجل النظر في الحلول الممكنة لفض الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية لعملة شركة "سيكوفريب" بمنزل جميل.وأكد المصدر ذاته الحرص، من خلال تسريع عملية تنظيم جلسة يوم غد، على توفير كافة الضمانات لعودة نشاط المصنع وعودة العملة لمواطن شغلهم وبالتالي تجاوز الإشكاليات العالقة السابقة.وكان والي بنزرت اشرف صباح اليوم على جلسة عمل في اطار اللجنة الجهوية للتصالح، تم فيها الاتفاق بالخصوص على مراسلة المتصرف القضائي للمؤسسة قصد تقديم مطلب مدعم بحيثيات الوضع الاقتصادي للمؤسسة والاتفاق على مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية قصد برمجة جلسة عمل مركزية بحضور جميع الأطراف والهياكل الإدارية والاجتماعيةوذكر والي بنزرت خلال الجلسة بانه سيتم التنسيق مع المنظمة الشغيلة ببنزرت لتحيين قائمة العملة من اجل تمكينهم من منحة اجتماعية استثنائية عاجلة، علاوة على التدخل لفائدة العملة الذين يعيلون أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل توفير بطاقات العلاج بمعية الأطراف الإدارية والاجتماعية المعنية.