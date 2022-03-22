دورة ليل للتنس - مالك الجزيري الى الدور الثاني

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بلغ اللاعب التونسي مالك الجزيري الدور الثاني لدورة ليل الفرنسية للتنس اثر فوزه على الألماني يانيك مادن المصنف 406 عالميا، بمجموعتين نظيفتين، بواقع 7 - 6 و 6 - 3.وسيواجه مالك الجزيري المصنف 302 عالميا، في الدور الثاني الفائز من مباراة الفرنسي انزو كواكود المصنف 181 والنرويجي فيكتور دوراسوفيتش المصنف 323 عالميا.ويطمح مالك الجزيري صاحب الـ 38 عاما خلال هذا الموسم الى تحسين تصنيفه العالمي، والعودة الى قائمة الـ 100 الأوائل.وتستمر بطولة ليل من 21 الى 27 مارس الجاري.