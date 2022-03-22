عدد الملقحين بالجرعة الثالثة لم يتجاوز 6615 خلال أسبوع


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 11:57قراءة: 0 د, 29 ث
      
لم يتجاوز عدد الملقحين بجرعة تعزيز المناعة ضد كوفيد-19، من 15 إلى 21 مارس الجاري، 6615 شخصا، حسب أرقام الحملة الوطنية للتلقيح الصادرة عن وزارة الصحة.
ولفتت الوزارة في بلاغها الدوري حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح، اليوم الإربعاء، أن العدد الإجمالي للملقحين بالجرعة الثالثة إلى غاية 21 مارس، بلغ 1 مليون و165 ألفا و182 شخصا.
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واستكمل 6 مليون و345 ألفا و597 شخصا تلقيحهم الكامل ضد كورونا، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح إلى غاية 21 مارس الجاري.
ويشار أن وزارة الصحة لم تنشر خلال الفترة بين 15 و21 مارس، أرقاما حول الوضع الوبائي والحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا.
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