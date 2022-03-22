متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 22 مارس


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 10:20قراءة: 0 د, 40 ث
      
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الكاف: تسجيل حالتي وفاة و ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كوفيد 19"
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أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" عن تسجيل حالتي وفاة وثلاث اصابات مؤكدة بفيروس "كورونا"، وذلك بعد صدور نتائج 61 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ يومي 19 و20 مارس، أي بنسبة إيجابية قدرها 15 بالمائة

وجاء في الاحصائيات الجديدة إستقرار عدد الاشخاص المقيمين بالمستشفيات بسبب "كوفيد 19" في حدود 09 حالات كلها خارج اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما تراجع عدد الاشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 17 حالة منها 11 حالة بمدينة الكاف، وهم يمثلون مجموع الحالات النشيطة المسجلة بالجهة خلال ال05 أيام الأخيرة

ويرتفع، وفق التحيين الجديد إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 764 شخصا وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 25124 شخصا تعافى منهم 25107 شخصا.

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