الاستحقاقات الثنائية المشتركة،أبرز محاور لقاء الجرندي في اسلام اباد بنظيره الباكستاني

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التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، بنظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، وذلك في إطار مشاركته في أشغال الدورة العادية 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 22 و23 مارس 2022 بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها إلى أفضل المراتب، في أفق الاستحقاقات الثنائية القادمة ولا سيما منها اللجنة المشتركة التونسية- الباكستانية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.وأكد الوزيران في ذات الاطار على ضرورة الاعداد المحكم لهذه الاستحقاقات والانتهاء من وضع مشاريع الاتفاقيات في صيغتها النهائية في أقرب الآجال وأهمها الاتفاق التجاري التفاضلي.كما استعرض الجانبان القضايا الإقليمية الراهنة بما في ذلك تلك المطروحة على جدول أعمال دورة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي والمستجدات الدولية وما تفرضه من تداعيات على الدول الإسلامية.وفي ما يتعلق بتطوير منظومة العمل الإسلامي المشترك، شدد الجانبان على أهمية ترشيد عمل منظمة التعاون الاسلامي والتركيز على دعم التعاون بين أعضائها في جميع المجالات وخاصة منها الاقتصادية والتنموية لا سيما في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 التي برهنت على أهمية التضامن الدولي لمجابهتها.ونوه وزير الخارجية الباكستاني بالدور الحكيم لرئيس الجمهورية ودعمه لأمن واستقرار دول منطقة شمال إفريقيا، كما أعرب عن امتنانه للدور الجامع الذي قامت به تونس خلال عضويتها بمجلس الأمن ودفاعها عن قضايا المنطقة وقضايا الأمن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي على حد سواء.