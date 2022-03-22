بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم - فرحات شيدة يهدي تونس ميدالية ذهبية ثالثة

اهدى محمد فرحات شيدة تونس ميدالية ذهبية ثالثة في بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم - الجائزة الكبرى - (دبي 2022) اثرفوزه بسباق 400 متر (تي 38) مساء الاثنين.
وكان أحمد بن مصلح ووليد كتيلة فازا على التوالي بذهبية دفع الجلة (اف 37) وذهبية سباق 800 م كراسي.
وتشارك تونس في هذه البطولة بكل من محمد فرحات شيدة ووليد كتيلة وروعة التليلي ونورهان بلحاج سالم وأحمد بن مصلح.
وكان أحمد بن مصلح ووليد كتيلة فازا على التوالي بذهبية دفع الجلة (اف 37) وذهبية سباق 800 م كراسي.
وتشارك تونس في هذه البطولة بكل من محمد فرحات شيدة ووليد كتيلة وروعة التليلي ونورهان بلحاج سالم وأحمد بن مصلح.
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