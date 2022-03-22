بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم - فرحات شيدة يهدي تونس ميدالية ذهبية ثالثة


Publié le Mardi 22 Mars 2022 - 09:11قراءة: 0 د, 21 ث
      
اهدى محمد فرحات شيدة تونس ميدالية ذهبية ثالثة في بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم - الجائزة الكبرى - (دبي 2022) اثرفوزه بسباق 400 متر (تي 38) مساء الاثنين.

...

وكان أحمد بن مصلح ووليد كتيلة فازا على التوالي بذهبية دفع الجلة (اف 37) وذهبية سباق 800 م كراسي.

وتشارك تونس في هذه البطولة بكل من محمد فرحات شيدة ووليد كتيلة وروعة التليلي ونورهان بلحاج سالم وأحمد بن مصلح.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243186



En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 22 مارس 2022 | 19 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:01 18:35 15:54 12:33 06:20 04:53
Babnet
12°
Babnet13°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-916°-917°-817°-1121°-14
  • Avoirs en devises
    23358,3

  • (21 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,27165 DT        1$ =2,95861 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 mars)   1080,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   