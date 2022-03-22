بطولة فزاع الدولية لاصحاب الهمم - فرحات شيدة يهدي تونس ميدالية ذهبية ثالثة

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اهدى محمد فرحات شيدة تونس ميدالية ذهبية ثالثة في بطولة فزاع الدولية الثالثة عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم - الجائزة الكبرى - (دبي 2022) اثرفوزه بسباق 400 متر (تي 38) مساء الاثنين.وكان أحمد بن مصلح ووليد كتيلة فازا على التوالي بذهبية دفع الجلة (اف 37) وذهبية سباق 800 م كراسي.وتشارك تونس في هذه البطولة بكل من محمد فرحات شيدة ووليد كتيلة وروعة التليلي ونورهان بلحاج سالم وأحمد بن مصلح.