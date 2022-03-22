مدير عام منظمة الصحة العالمية يعتبر تونس نموذجا جديرا بالتقدير في المجال الصحي

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اعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تونس تمثل "نموذجا جديرا بالتقدير في المجال الصحي"، مشيدا بالنجاحات التي حققتها في هذا المجال، وذلك في كلمة له توجه بها إلى تونس بمناسبة الاحتفال بالذكرى 66 للاستقلال.ووفق بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة، نشرته مساء يوم الاثنين، أشاد المدير العام لهذه المنظمة الدولية بالنجاحات التي حققتها تونس في المجال الصحي، على غرار تحقيق نسبة تلقيح ضد فيروس كورونا قال إنها تناهز الستين في المائة، إلى جانب التقدم المسجل في مجال مكافحة الأمراض غير المعدية، والتحسيس بمخاطر إستهلاك التبغ، وفقا لما تنص عليه الإتفاقية الدولية لمكافحة التبغ.يذكر أن منظمة الصحة العالمية اختارت تونس خلال شهر فيفري الفارط، من ضمن ست دول إفريقية ستستفيد من نقل التكنولوجيا المتقدمة للقاحات الحمض النووي الريبي، إعترافا بكفاءة الخبرات التونسية وبالتطور الذي حققته تونس في هذا المجال.ووفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة، نشرتها بتاريخ 15 مارس الجاري، بلغ عدد الوفيات جراء كورونا 28 ألفا و65 شخصا. أما عدد الإصابات بهذا الوباء ففاقت 1 مليون و29 ألفا و762 شخصا، وذلك منذ ظهور الوباء خلال شهر مارس من سنة 2020